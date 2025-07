Gefährliche Situation an Autobahn: Mann läuft oberkörperfrei auf dem Standstreifen – Polizei nimmt ihn fest

Eine ungewöhnliche Fahndung der Polizei hat es bei den vogtländischen Nachbarn in Oberfranken gegeben. Seit Freitag hielt eine Person dabei die Beamten auf Trab - und griff sie auch an. Erst am Samstag kam die Entwarnung.

Eine umfangreiche Fahndung in Oberfranken hat am Samstagmorgen zu einem glücklichen Ende geführt. Seit Freitag hatte die Polizei nach einem Mann gesucht, der auf der A 93 für mehrere gefährliche Situationen gesorgt hatte. Am Samstagmorgen konnten Beamte ihn festnehmen. Eine umfangreiche Fahndung in Oberfranken hat am Samstagmorgen zu einem glücklichen Ende geführt. Seit Freitag hatte die Polizei nach einem Mann gesucht, der auf der A 93 für mehrere gefährliche Situationen gesorgt hatte. Am Samstagmorgen konnten Beamte ihn festnehmen.