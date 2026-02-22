Gefälschte DHL-Benachrichtigungen: Das sagt Vogtland-Verbraucherschützerin

Oberes Vogtland
Landauf, landab gibt es Warnungen vor angeblichen DHL-Zetteln im Briefkasten, mit denen persönliche Daten abgefischt werden. Heike Teubner kennt dies.
Ein gelber Zettel, das DHL-Logo - und doch ein Versuch, an persönliche Daten zu kommen: Die Warnungen vor gefälschten DHL-Benachrichtigungen mit falschen QR-Codes in Briefkästen reißen nicht ab. Ist das Problem auch im Vogtland angekommen? Heike Teubner, Leiterin der Verbraucherzentrale in Auerbach, kann das aus ihrem Arbeitsalltag nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.