Heike Teubner berät im Vogtland stationär und mobil zu Verbraucherfragen.
Heike Teubner berät im Vogtland stationär und mobil zu Verbraucherfragen.
Oberes Vogtland
Gefälschte DHL-Benachrichtigungen: Das sagt Vogtland-Verbraucherschützerin
Redakteur
Von Ronny Hager
Landauf, landab gibt es Warnungen vor angeblichen DHL-Zetteln im Briefkasten, mit denen persönliche Daten abgefischt werden. Heike Teubner kennt dies.

Ein gelber Zettel, das DHL-Logo - und doch ein Versuch, an persönliche Daten zu kommen: Die Warnungen vor gefälschten DHL-Benachrichtigungen mit falschen QR-Codes in Briefkästen reißen nicht ab. Ist das Problem auch im Vogtland angekommen? Heike Teubner, Leiterin der Verbraucherzentrale in Auerbach, kann das aus ihrem Arbeitsalltag nicht...
