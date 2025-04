Geflügelpest im Vogtlandkreis: Tote Schwäne an Talsperre Pirk geborgen

Neue Fälle der Vogelgrippe im Vogtlandkreis sind nach dem Fund von fünf toten Schwänen bestätigt. Für einen nahen Geflügelbetrieb wurde vorsorglich Stallhaltung angeordnet. Was empfiehlt das Veterinäramt?

Im Vogtlandkreis sind neue Fälle der sogenannten Geflügelpest aufgetreten. Das teilt das Landratsamt am Donnerstagabend mit. Den Angaben des Veterinäramtes zufolge wurden am 26. März vier tote Schwäne und am 27. März ein weiterer toter Schwan an der Talsperre Pirk gefunden. Die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen testete die Kadaver positiv...