Gegen geparkten Pkw in Oelsnitz gestoßen

Nach dem Unfall verschwand der Verursacher verbotenerweise.

Am frühen Montagnachmittag hatte ein Mann seinen grauen Citroen Xsara in Oelsnitz auf der Alten Reichenbacher Straße auf Höhe der Deponie abgestellt. Als er am Abend dann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er Beschädigungen auf der gesamten Fahrerseite des Wagens feststellen. Augenscheinlich war eine bislang unbekannte Person mit einem...