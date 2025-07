„Gelbe Füße“ in Klingenthal werden nicht erneuert

Fußspuren haben Grundschulkindern den Weg durch die Stadt zum Hort gezeigt. Sie sind jedoch mittlerweile verblichen. Wie geht es weiter?

Die gelben Fußspuren auf dem Asphalt sind in Klingenthal ein vertrauter Anblick. Die Füße weisen Grundschulkindern den Weg von ihrer Schule auf dem Amtsberg zum Hort in der Kita Kids & Co. im Neubaugebiet. Ein Weg, um den es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen gab. Manchen scheint er zu lang - gerade bei schlechtem Wetter. Andere...