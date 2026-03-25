Geld ist sicher: Fußweg in Schönbrunn wird gebaut

Oberes Vogtland
An der Lauterbacher Straße entsteht in diesem Jahr ein Gehsteig. Was er kosten soll und warum er an dieser Stelle wichtig ist.
Entlang der Lauterbacher Straße in Schönbrunn soll in diesem Jahr ein neuer Fußweg entstehen. Die Gemeinde Bösenbrunn hat am 17. März die Zuweisung von Fördermittel für den Gehsteig erhalten, informierte Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) im Bauausschuss des Gemeinderates. Die Gelder aus dem...
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