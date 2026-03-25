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An der Lauterbacher Straße in Schönbrunn soll dieses Jahr ein Fußweg gebaut werden.
An der Lauterbacher Straße in Schönbrunn soll dieses Jahr ein Fußweg gebaut werden. Foto: Ronny Hager
An der Lauterbacher Straße in Schönbrunn soll dieses Jahr ein Fußweg gebaut werden.
An der Lauterbacher Straße in Schönbrunn soll dieses Jahr ein Fußweg gebaut werden. Foto: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Geld ist sicher: Fußweg in Schönbrunn wird gebaut
Redakteur
Von Ronny Hager
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An der Lauterbacher Straße entsteht in diesem Jahr ein Gehsteig. Was er kosten soll und warum er an dieser Stelle wichtig ist.

Entlang der Lauterbacher Straße in Schönbrunn soll in diesem Jahr ein neuer Fußweg entstehen. Die Gemeinde Bösenbrunn hat am 17. März die Zuweisung von Fördermittel für den Gehsteig erhalten, informierte Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) im Bauausschuss des Gemeinderates. Die Gelder aus dem...
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