Geld soll im Vogtland bleiben: Bürgerstiftungen nehmen Fahrt auf

Oberes Vogtland
Immer mehr Kommunen im Vogtland gründen eine Bürgerstiftung. Am Jahresende soll es 22 Stiftungen unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vogtland geben. In Oelsnitz wurde jetzt die Urkunde überreicht.
Ist es der Weg aus einem Dilemma? Im Vogtland werden Bürgerstiftungen populär. In einer Zeit, in der viele Hochbetagte ohne Verwandte in der Region leben. Jeder Zehnte hat keine Erben. Zugleich sind die Kassen der Städte und Gemeinden leer. „Wir haben das Ziel, dass das Geld im Vogtland bleibt“, sagt Kai Lederer, Leiter Private Finance...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.