Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gemeinsam für Oelsnitz: Apothekerin und Stiftungsrats-Chefin Constanze Süßdorf-Schönstein, OB Mario Horn (links) und Kai Lederer (Sparkasse Vogtland) setzen auf die Bürgerstiftung.
Gemeinsam für Oelsnitz: Apothekerin und Stiftungsrats-Chefin Constanze Süßdorf-Schönstein, OB Mario Horn (links) und Kai Lederer (Sparkasse Vogtland) setzen auf die Bürgerstiftung. Bild: Ronny Hager
Gemeinsam für Oelsnitz: Apothekerin und Stiftungsrats-Chefin Constanze Süßdorf-Schönstein, OB Mario Horn (links) und Kai Lederer (Sparkasse Vogtland) setzen auf die Bürgerstiftung.
Gemeinsam für Oelsnitz: Apothekerin und Stiftungsrats-Chefin Constanze Süßdorf-Schönstein, OB Mario Horn (links) und Kai Lederer (Sparkasse Vogtland) setzen auf die Bürgerstiftung. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Geld soll im Vogtland bleiben: Bürgerstiftungen nehmen Fahrt auf
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Immer mehr Kommunen im Vogtland gründen eine Bürgerstiftung. Am Jahresende soll es 22 Stiftungen unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vogtland geben. In Oelsnitz wurde jetzt die Urkunde überreicht.

Ist es der Weg aus einem Dilemma? Im Vogtland werden Bürgerstiftungen populär. In einer Zeit, in der viele Hochbetagte ohne Verwandte in der Region leben. Jeder Zehnte hat keine Erben. Zugleich sind die Kassen der Städte und Gemeinden leer. „Wir haben das Ziel, dass das Geld im Vogtland bleibt“, sagt Kai Lederer, Leiter Private Finance...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
19.06.2025
4 min.
Leidenschaftliche Apothekerin mit Herz für Oelsnitz
Constanze Süßdorf-Schönstein führt seit 25 Jahren die Markt-Apotheke in Oelsnitz.
Constanze Süßdorf-Schönstein führt seit 25 Jahren die Markt-Apotheke in ihrer Heimatstadt. „Brutal, wie schnell die Zeit vergeht“, sagt sie. Für die nächsten Jahre hat sie ein konkretes Ziel im Blick.
Ronny Hager
15.08.2025
2 min.
Zwischen Volleyball und Badewannenrennen: Was in einem Ort im Vogtland zum Badfest überreicht wird
Vor dem Badewannenrennen wird die Stiftungsurkunde überreicht.
Die Gemeinde Werda hat im Frühjahr eine Bürgerstiftung mit der Sparkasse Vogtland auf den Weg gebracht. Nun wird die Stiftungsurkunde überreicht. Wer vom Geld der Stiftung profitieren könnte.
Florian Wunderlich
13:49 Uhr
2 min.
Gelingt Überraschungs-Tabellenführer VfB Schöneck der dritte Streich?
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Sachsenklasse haben die Schönecker wie auch die Oelsnitzer am Sonntag Heimrecht. Beim kommenden Gegner des VfB holte Merkur zuletzt einen Zähler.
Thomas Gräf
13:49 Uhr
1 min.
Besonderes Konzert im Vogtland: Vier Kantoren singen
In der Trinitatiskirche Bad Elster gibt es am Samstag ein Kantorenkonzert.
Eine Premiere gibt es am Samstagabend in der Trinitatiskirche Bad Elster: ein Kirchenmusiker-Quartett aus der Region und vier Stimmlagen.
Ronny Hager
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel