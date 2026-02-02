Gemeinde im Vogtland bringt Immobilien-Schnäppchen auf den Markt

Eine Gemeinde im Vogtland verkauft Teile ihres Tafelsilbers, um die klamme Haushaltskasse aufzubessern. Drei Wohnungen sind im Angebot - jeweils für unter 30.000 Euro.

Die Gemeinde Muldenhammer verkauft drei Wohnungen. Für 25.000 Euro wird eine 67 Quadratmeter große Wohnung mit Kinderzimmer, Kellerraum und Bodenkammer in der Karl-Marx-Straße 24 a in Tannenbergsthal angeboten.