In der Tannenbergsthaler Karl-Marx-Straße verkauft die Gemeinde demnächst eine Wohnung.
In der Tannenbergsthaler Karl-Marx-Straße verkauft die Gemeinde demnächst eine Wohnung. Bild: Eckhard Sommer
In der Tannenbergsthaler Karl-Marx-Straße verkauft die Gemeinde demnächst eine Wohnung.
In der Tannenbergsthaler Karl-Marx-Straße verkauft die Gemeinde demnächst eine Wohnung. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Gemeinde im Vogtland bringt Immobilien-Schnäppchen auf den Markt
Von Daniela Hommel-Kreißl
Eine Gemeinde im Vogtland verkauft Teile ihres Tafelsilbers, um die klamme Haushaltskasse aufzubessern. Drei Wohnungen sind im Angebot - jeweils für unter 30.000 Euro.

Die Gemeinde Muldenhammer verkauft drei Wohnungen. Für 25.000 Euro wird eine 67 Quadratmeter große Wohnung mit Kinderzimmer, Kellerraum und Bodenkammer in der Karl-Marx-Straße 24 a in Tannenbergsthal angeboten.
