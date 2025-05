Gemeinde im Vogtland plant Straßenbau

Die Kannelgasse steht vor einer Sanierung. Die Gemeinde Muldenhammer plant den Bau in drei Abschnitten. Ungeklärt sind noch Grundstücksfragen. Welche Herausforderungen warten?

Die 230 Meter lange Kannelgasse in Muldenhammer, Ortsteil Friedrichsgrün, ist nicht nur sehr schmal, sondern der Asphalt auch in schlechtem Zustand. Deshalb will die Gemeinde Muldenhammer den Bau nun angehen. Auf rund 100.000 Euro wurden die Gesamtbaukosten vorerst geschätzt. Geplant ist eine Realisierung im Bestand, und zwar in drei...