Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Oberes Vogtland
  • |

  • Gemeinsam gegen Brände über Grenzen hinweg: Feuerwehren aus dem Vogtland und Tschechien arbeiten enger zusammen

Klingenthals Stadtwehrleiter Georg Hille freut sich auf die Zusammenarbeit mit tschechischen Feuerwehren.
Klingenthals Stadtwehrleiter Georg Hille freut sich auf die Zusammenarbeit mit tschechischen Feuerwehren. Bild: Christian Schubert
Klingenthals Stadtwehrleiter Georg Hille freut sich auf die Zusammenarbeit mit tschechischen Feuerwehren.
Klingenthals Stadtwehrleiter Georg Hille freut sich auf die Zusammenarbeit mit tschechischen Feuerwehren. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Gemeinsam gegen Brände über Grenzen hinweg: Feuerwehren aus dem Vogtland und Tschechien arbeiten enger zusammen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitunter wäre eine tschechische Feuerwehr eher bei einem Wohnhaus im deutschen Waldgebiet als die Ortswehr. Deshalb werden Brandeinsätze nun grenzübergreifend gedacht - von Deutschen und Tschechen.

Brände machen weder an Stadt- noch an Landesgrenzen halt. Oftmals sind grenzübergreifende Hilfeleistungen bei Bränden nötig. So halfen beim Brand in der Haagmühle in Wiedersberg diesen Sommer Kameraden der Feuerwehr Trogen, ein Übergreifen der Flammen auf den die Mühle umgebenden Wald zu verhindern. Auch mit den tschechischen Kameraden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
30.07.2025
4 min.
Vogtländer findet auf Umwegen zum Traumjob bei der Polizei in der Heimat
Sören Jung wird als neuer Bürgerpolizist Präsenz zeigen in Muldenhammer. Dazu gehören auch Besuche im Kindergarten.
Sören Jung aus Klingenthal ist neuer Bürgerpolizist in der Gemeinde Muldenhammer. Obwohl das Waldgebiet statistisch sicher ist, hat er eine volle Aufgabenliste.
Daniela Hommel-Kreißl
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Brückenbauerin zwischen Leben und Tod: Diese Vogtländerin ist für Sterbende und Trauernde da
Als ihr Mann schwer erkrankte, ließ sich Krankenschwester Petra Zehe für den Hospizdienst ausbilden.
Petra Zehe ist der Kopf des Hospizvereins „Nächstenliebe“, in dem 90 Ehrenamtliche Sterbende begleiten. Sie hat erlebt, wie wichtig es ist, dass Sterbende und ihre Angehörigen in schweren Stunden nicht allein sind.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel