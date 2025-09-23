Gemeinsam gegen Brände über Grenzen hinweg: Feuerwehren aus dem Vogtland und Tschechien arbeiten enger zusammen

Oberes Vogtland
Mitunter wäre eine tschechische Feuerwehr eher bei einem Wohnhaus im deutschen Waldgebiet als die Ortswehr. Deshalb werden Brandeinsätze nun grenzübergreifend gedacht - von Deutschen und Tschechen.
Brände machen weder an Stadt- noch an Landesgrenzen halt. Oftmals sind grenzübergreifende Hilfeleistungen bei Bränden nötig. So halfen beim Brand in der Haagmühle in Wiedersberg diesen Sommer Kameraden der Feuerwehr Trogen, ein Übergreifen der Flammen auf den die Mühle umgebenden Wald zu verhindern. Auch mit den tschechischen Kameraden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.