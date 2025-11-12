Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gute Stimmung bei der Feier im Gasthof Walfisch in Zwota.
Gute Stimmung bei der Feier im Gasthof Walfisch in Zwota. Bild: Steve Reichelt/Volkssolidarität
Oberes Vogtland
Generationentreffen zum Jubiläum: Kinder und Zeitzeugen tauschen in Zwota Geschichten aus
Redakteur
Von Tino Beyer
Die Volkssolidarität feierte ihr 80-jähriges Bestehen mit einem besonderen Erzählcafé. Die Festveranstaltung in Zwota bot zudem viel Kultur.

Unter dem Motto „Miteinander. Füreinander. Seit 80 Jahren.“ hat die Volkssolidarität am Freitag im Gasthof „Zum Walfisch“ in Zwota ihr 80-jähriges Bestehen gefeiert. Mitglieder, Unterstützer und Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft blickten gemeinsam auf acht Jahrzehnte Engagement, Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit zurück, wie...
