Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Schild mit Schreibfehler wurde durch ein Provisorium ersetzt.
Das Schild mit Schreibfehler wurde durch ein Provisorium ersetzt. Bild: Eckhard Sommer
Das Schild mit Schreibfehler wurde durch ein Provisorium ersetzt.
Das Schild mit Schreibfehler wurde durch ein Provisorium ersetzt. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Genug gelacht: Provisorium ersetzt fehlerhaftes Schild im Vogtland
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Zwotaer Hammerplatz geht‘s jetzt wieder in Richtung „Markneukirchen“.

„Marktneukirchen“ statt „Markneukirchen“: Einige Tage wurde im Vogtland über das fehlerhafte Schild am Hammerplatz in Zwota gesprochen, gelacht und gespottet. Seit Freitag wird dort wieder das Ziel mit der korrekten Schreibweise angezeigt - allerdings erst einmal als Provisorium. Nachdem der Fehler bei den zuständigen Behörden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
18.07.2025
2 min.
Bundesstraße im Vogtland: Deshalb ging der Bau viel schneller als geplant voran
Seit April ist die Fahrbahn der B 283 in Zwota in vier Bauabschnitten saniert worden.
Die B 283 in Zwota wird am Dienstag deutlich früher als geplant wieder für den Verkehr freigegeben. Was seit Anfang April neben der abschnittsweisen Sanierung der Fahrbahn auch noch gebaut wurde.
Ronny Hager
11.08.2025
3 min.
Wegweiser nach „Marktneukirchen“ sorgt im Vogtland für Spott: Neues Schild ist bestellt
Nach „Marktneukirchen“ statt nach „Markneukirchen“: Das Schild in Zwota ist Gesprächsthema in der Region.
Ein Fehler auf einem neuen Wegweiser in Zwota sorgt in der Region für Gesprächsstoff. Der Fehler soll schnellstmöglich behoben werden.
Tino Beyer
Mehr Artikel