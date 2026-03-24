Gestrandet in Doha: Wie Vogtländer ihren Urlaub in Kriegszeiten erlebten

Oberes Vogtland
Es sollte eine Kreuzfahrt am Persischen Golf werden. Doch für Janina und Rudolf Schwab aus Posseck fiel ihr Anreisetag mit dem Beginn der israelisch-US-amerikanischen Angriffe auf den Iran zusammen.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen - und genau das wollten viele Besucher der Osterkronen-Weihe am Sonntag von Janina und Rudolf Schwab aus Posseck wissen. Nur, dass das Ehepaar keine Fotos von glitzernden Schätzen, Wüsten oder Dubais Wolkenkratzern vorweisen kann: Die lange geplante Kreuzfahrt am Persischen Golf endete, noch...
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