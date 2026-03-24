Gestrandet in Doha: Wie Vogtländer ihren Urlaub in Kriegszeiten erlebten

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Janina und Rudolf Schwab aus Posseck in einem der Restaurants am Bord von „Mein Schiff 5“. Ihre Kreuzfahrt am Persischen Golf hatten sich die Vogtländer anders vorgestellt.
Janina und Rudolf Schwab aus Posseck in einem der Restaurants am Bord von „Mein Schiff 5“. Ihre Kreuzfahrt am Persischen Golf hatten sich die Vogtländer anders vorgestellt. Foto: Schwab/Privat
Mit Qatar Airways flogen die Vogtländer am 27. Februar von Frankfurt am Main nach Doha und am 8. März vorfristig heim.
Mit Qatar Airways flogen die Vogtländer am 27. Februar von Frankfurt am Main nach Doha und am 8. März vorfristig heim. Symbolbild: Jan Woitas/dpa
Janina und Rudolf Schwab aus Posseck vor der „Mein Schiff 5“. Zehn Tage lang lagen die Vogtländer kriegsbedingt mit dem Kreuzfahrtriesen im Hafen von Katars Hauptstadt Doha.
Janina und Rudolf Schwab aus Posseck vor der „Mein Schiff 5“. Zehn Tage lang lagen die Vogtländer kriegsbedingt mit dem Kreuzfahrtriesen im Hafen von Katars Hauptstadt Doha. Foto: Schwab/Privat
Janina und Rudolf Schwab aus Posseck in einem der Restaurants am Bord von „Mein Schiff 5“. Ihre Kreuzfahrt am Persischen Golf hatten sich die Vogtländer anders vorgestellt.
Janina und Rudolf Schwab aus Posseck in einem der Restaurants am Bord von „Mein Schiff 5“. Ihre Kreuzfahrt am Persischen Golf hatten sich die Vogtländer anders vorgestellt. Foto: Schwab/Privat
Mit Qatar Airways flogen die Vogtländer am 27. Februar von Frankfurt am Main nach Doha und am 8. März vorfristig heim.
Mit Qatar Airways flogen die Vogtländer am 27. Februar von Frankfurt am Main nach Doha und am 8. März vorfristig heim. Symbolbild: Jan Woitas/dpa
Janina und Rudolf Schwab aus Posseck vor der „Mein Schiff 5“. Zehn Tage lang lagen die Vogtländer kriegsbedingt mit dem Kreuzfahrtriesen im Hafen von Katars Hauptstadt Doha.
Janina und Rudolf Schwab aus Posseck vor der „Mein Schiff 5“. Zehn Tage lang lagen die Vogtländer kriegsbedingt mit dem Kreuzfahrtriesen im Hafen von Katars Hauptstadt Doha. Foto: Schwab/Privat
Oberes Vogtland
Gestrandet in Doha: Wie Vogtländer ihren Urlaub in Kriegszeiten erlebten
Redakteur
Von Ronny Hager
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Es sollte eine Kreuzfahrt am Persischen Golf werden. Doch für Janina und Rudolf Schwab aus Posseck fiel ihr Anreisetag mit dem Beginn der israelisch-US-amerikanischen Angriffe auf den Iran zusammen.

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen - und genau das wollten viele Besucher der Osterkronen-Weihe am Sonntag von Janina und Rudolf Schwab aus Posseck wissen. Nur, dass das Ehepaar keine Fotos von glitzernden Schätzen, Wüsten oder Dubais Wolkenkratzern vorweisen kann: Die lange geplante Kreuzfahrt am Persischen Golf endete, noch...
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