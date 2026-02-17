MENÜ
  • Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und Geselligkeit: Warum diese Vogtländerin aufs Kneippen schwört

Kerstin Weinper hat als Vorsitzende des Kneipp-Vereins Schöneck viel vor. Aber zunächst einmal freut sie sich auf den Start der neuen Kurs-Saison im Freien.
Kerstin Weinper hat als Vorsitzende des Kneipp-Vereins Schöneck viel vor. Aber zunächst einmal freut sie sich auf den Start der neuen Kurs-Saison im Freien.
Der Bewegungsparcours des Kneipp-Vereins in Schöneck kann ganzjährig genutzt werden. Bei Schnee zieht’s die meisten Schönecker aber eher auf die Skipiste.
Der Bewegungsparcours des Kneipp-Vereins in Schöneck kann ganzjährig genutzt werden. Bei Schnee zieht's die meisten Schönecker aber eher auf die Skipiste.
Kerstin Weinper (rechts) bei einem Auftritt mit der Theatergruppe Szenenwechsel zum Kürbisleuchten im Schönecker Stadtpark. Sie ist ein geselliger Mensch.
Kerstin Weinper (rechts) bei einem Auftritt mit der Theatergruppe Szenenwechsel zum Kürbisleuchten im Schönecker Stadtpark. Sie ist ein geselliger Mensch.
Kerstin Weinper hat als Vorsitzende des Kneipp-Vereins Schöneck viel vor. Aber zunächst einmal freut sie sich auf den Start der neuen Kurs-Saison im Freien.
Kerstin Weinper hat als Vorsitzende des Kneipp-Vereins Schöneck viel vor. Aber zunächst einmal freut sie sich auf den Start der neuen Kurs-Saison im Freien. Bild: Eckhard Sommer
Der Bewegungsparcours des Kneipp-Vereins in Schöneck kann ganzjährig genutzt werden. Bei Schnee zieht’s die meisten Schönecker aber eher auf die Skipiste.
Der Bewegungsparcours des Kneipp-Vereins in Schöneck kann ganzjährig genutzt werden. Bei Schnee zieht’s die meisten Schönecker aber eher auf die Skipiste. Bild: Eckhard Sommer
Kerstin Weinper (rechts) bei einem Auftritt mit der Theatergruppe Szenenwechsel zum Kürbisleuchten im Schönecker Stadtpark. Sie ist ein geselliger Mensch.
Kerstin Weinper (rechts) bei einem Auftritt mit der Theatergruppe Szenenwechsel zum Kürbisleuchten im Schönecker Stadtpark. Sie ist ein geselliger Mensch. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und Geselligkeit: Warum diese Vogtländerin aufs Kneippen schwört
Von Daniela Hommel-Kreißl
Kerstin Weinper vom Kneipp-Verein Schöneck weiß, dass man keinen Marathon laufen muss, um Stress abzubauen. Schon kleine Dinge helfen. Hier verrät sie Tipps für den Alltag.

Nach der Arbeit als Berufs- und Studienberaterin bei der Arbeitsagentur braucht Kerstin Weinper in der Regel Bewegung an der frischen Luft. „Man muss gar keinen Marathon laufen. Es sind die kleinen Dinge, die uns nach einem stressigen Arbeitsalltag helfen, herunter zu fahren. Sich selbst etwas zurücknehmen, auf die Atmung achten“, sagt die...
