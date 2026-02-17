Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und Geselligkeit: Warum diese Vogtländerin aufs Kneippen schwört

Kerstin Weinper vom Kneipp-Verein Schöneck weiß, dass man keinen Marathon laufen muss, um Stress abzubauen. Schon kleine Dinge helfen. Hier verrät sie Tipps für den Alltag.

Nach der Arbeit als Berufs- und Studienberaterin bei der Arbeitsagentur braucht Kerstin Weinper in der Regel Bewegung an der frischen Luft. „Man muss gar keinen Marathon laufen. Es sind die kleinen Dinge, die uns nach einem stressigen Arbeitsalltag helfen, herunter zu fahren. Sich selbst etwas zurücknehmen, auf die Atmung achten“, sagt die...