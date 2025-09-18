Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben. Bild: Patrick Seeger/dpa
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben. Bild: Patrick Seeger/dpa
Oberes Vogtland
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.

Unfall mit tragischen Ausgang am Mittwochmittag in Schöneck: Ein 60-jähriger Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem Ford auf der Bahnhofstraße in Richtung Muldenberger Straße unterwegs. Dabei kam er von der Bahnhofstraße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstagmorgen informierte. Bei dem Aufprall wurde das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
15.09.2025
1 min.
Zeugensuche: Einbrecher durchsuchen Schulgebäude im Vogtland
Einbrecher wurden in der Schule in Schöneck nicht wirklich fündig.
In Schöneck dringen Diebe in eine Schule ein und richten Schaden an. Die Polizei setzt auf Zeugen: Wer hat etwas gesehen?
Jakob Nützler
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
11.09.2025
1 min.
Unfall an vielbefahrener Kreuzung in Plauen: Zwei Frauen verletzt
Einen Unfall meldet die Polizei aus Plauen.
An der Kreuzung Gottschaldstraße/Karlstraße hat es am Mittwochmittag gekracht.
Tino Beyer
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel