Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben

Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.

Unfall mit tragischen Ausgang am Mittwochmittag in Schöneck: Ein 60-jähriger Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem Ford auf der Bahnhofstraße in Richtung Muldenberger Straße unterwegs. Dabei kam er von der Bahnhofstraße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstagmorgen informierte. Bei dem Aufprall wurde das...