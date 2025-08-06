Giftige Riesenpflanze: Stadt Adorf sieht keine Gesundheitsgefahr

„Freie Presse“-Leser weisen auf erhebliche Vorkommen des Riesen-Bärenklaus zwischen Adorf und Arnsgrün hin. Die Stadtverwaltung weiß das. Warum sie die Befürchtungen der Bürger aber nicht teilt.

Der giftige Riesen-Bärenklau wuchert ungehindert unweit der Schützenhalle zwischen Adorf und Arnsgrün - und das seit Jahren, sagen Leser der „Freien Presse". Inzwischen sei das ein Wald. Die Giftpflanze drohe sich immer mehr auszubreiten. Und das nahe Aussichtspunkt und Löschwasser-Entnahmestelle, sorgen sich die Vogtländer um...