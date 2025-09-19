GK Software meldet deutliche Umsatzsteigerung

Das Softwareunternehmen aus Schöneck gehört seit Juli vollständig zu Fujitsu. Seit Montag weist auch ein Zusatz im Logo von GK darauf hin.

Erfolgreiche Entwicklung bei GK Software in Schöneck: Das Unternehmen hat binnen der vergangenen drei Geschäftsjahre seinen Umsatz um 27,8 Prozent gesteigert. Er kletterte von 152,1 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022 auf 194,3 Millionen Euro im Jahr 2024. Darüber hat GK Software informiert. Seit der vollständigen Übernahme durch den...