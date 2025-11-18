Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gaben das Netz symbolisch frei: Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott, Steffen Lehmann, Referatsleiter Referat Digitale Infrastruktur im Sächsischen Wirtschaftsministerium und Roland Warner, Vorsitzender der Eins-Geschäftsführung (von links).
Gaben das Netz symbolisch frei: Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott, Steffen Lehmann, Referatsleiter Referat Digitale Infrastruktur im Sächsischen Wirtschaftsministerium und Roland Warner, Vorsitzender der Eins-Geschäftsführung (von links).
Oberes Vogtland
Glasfasernetz in Bad Elster fertig: Fast 300 Haushalte haben jetzt schnelles Internet
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Bad Elster und der Versorger Eins haben die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes in Bad Elster gefeiert. Rund 9,6 Millionen Euro wurden investiert.

Schnelles Internet für Bad Elster: Die Stadt Bad Elster und der Versorger Eins haben den Ausbau des Glasfasernetzes in Bad Elster abgeschlossen. Am Dienstag erfolgte die symbolische Inbetriebnahme des Netzes, wie Eins informierte.
