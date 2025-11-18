Glasfasernetz in Bad Elster fertig: Fast 300 Haushalte haben jetzt schnelles Internet

Die Stadt Bad Elster und der Versorger Eins haben die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes in Bad Elster gefeiert. Rund 9,6 Millionen Euro wurden investiert.

Schnelles Internet für Bad Elster: Die Stadt Bad Elster und der Versorger Eins haben den Ausbau des Glasfasernetzes in Bad Elster abgeschlossen. Am Dienstag erfolgte die symbolische Inbetriebnahme des Netzes, wie Eins informierte.