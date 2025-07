Glitzer, Haltung und Ekstase: So brachte die Elektropop-Band Mia eine Bühne im Vogtland zum Beben

Mit einer packenden Show und klaren Statements setzte Mia am Samstagabend im Naturtheater Bad Elster ein Zeichen für Vielfalt, Lebensfreude und Zusammenhalt. Das Publikum war bunt - und die Stimmung mitreißend.

Was war das für ein Konzert: Gekleidet mit Glitzerjacken, bunten Sonnenbrillen und jeder Menge Glitter in den Gesichtern - so zog es die Fans der deutschen Elektropop-Musikgruppe Mia am Samstagabend ins Naturtheater Bad Elster. Was sie hier erwartete: ein Konzert voller Lebensfreude, Ausgelassenheit, gepaart mit Tiefgang und wichtigen...