Glocken aus dem Vogtland läuten in aller Welt: Jetzt wird dem Glockengießer ein Denkmal gesetzt

Morgenröthe-Rautenkranz unterstreicht mit einem neuen Museum nicht nur seine Bedeutung für die Geschichte der Deutschen Raumfahrt, sondern auch die für kirchliches Leben. Das ist geplant.

Wann immer irgendwo auf der Welt eine Kirchenglocke läutet, könnte es sein, dass sie aus dem Vogtland stammt. „Nachweislich 9000 Glocken wurden zwischen 1880 und 1968 von der Firma Lattermann in Morgenröthe-Rautenkranz gegossen“, sagt Konrad Stahl, der Chef des örtlichen Heimatvereins. „Die letzte hier gefertigte Glocke läutet im... Wann immer irgendwo auf der Welt eine Kirchenglocke läutet, könnte es sein, dass sie aus dem Vogtland stammt. „Nachweislich 9000 Glocken wurden zwischen 1880 und 1968 von der Firma Lattermann in Morgenröthe-Rautenkranz gegossen“, sagt Konrad Stahl, der Chef des örtlichen Heimatvereins. „Die letzte hier gefertigte Glocke läutet im...