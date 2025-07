Grafitti-Schmierer verunstalten in Oelsnitz Straßenmauer an der B 92

Die Polizei sucht Zeugen.

In Oelsnitz haben sich unbekannte Täter in den vergangenen Tagen mit Graffitis an einer Straßenmauer an der Bundesstraße 92 verewigt. Darüber berichtete am Donnerstag die Polizei. Die Unbekannten hatten sich eine Fläche auf Höhe Letzter Heller/Fabrikstraße ausgesucht und dort zwei Graffitis gesprüht. Auf einer Länge von 13 Metern und...