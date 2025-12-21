„Grandios, was hier geleistet wurde“: Historische Schlossweihnacht im Vogtland erntet viel Lob

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frank und Jacqueline Ullmann kamen in Kostümen zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg nach Oelsnitz.
Frank und Jacqueline Ullmann kamen in Kostümen zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg nach Oelsnitz. Bild: Christian Schubert
Zur historische Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz grillte Stefan Ehrlert wie am Fließband jede Menge Roster.
Zur historische Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz grillte Stefan Ehrlert wie am Fließband jede Menge Roster. Bild: Christian Schubert
Ein Barbierstudio mit Friseur Martin „Doc Snyder“ Schneider aus Plauen (rechts) gehörte zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz. Einer seiner Kunden war Mario Branse aus Syrau.
Ein Barbierstudio mit Friseur Martin „Doc Snyder“ Schneider aus Plauen (rechts) gehörte zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz. Einer seiner Kunden war Mario Branse aus Syrau. Bild: Christian Schubert
Das Vokal-Duo „Die Traminer“ sang zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz traditionelle Weihnachtslieder.
Das Vokal-Duo „Die Traminer“ sang zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz traditionelle Weihnachtslieder. Bild: Christian Schubert
Thomas Kühn aus Hainichen stellte zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz Otto von Bismarck dar.
Thomas Kühn aus Hainichen stellte zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz Otto von Bismarck dar. Bild: Christian Schubert
Frank und Jacqueline Ullmann kamen in Kostümen zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg nach Oelsnitz.
Frank und Jacqueline Ullmann kamen in Kostümen zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg nach Oelsnitz. Bild: Christian Schubert
Zur historische Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz grillte Stefan Ehrlert wie am Fließband jede Menge Roster.
Zur historische Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz grillte Stefan Ehrlert wie am Fließband jede Menge Roster. Bild: Christian Schubert
Ein Barbierstudio mit Friseur Martin „Doc Snyder“ Schneider aus Plauen (rechts) gehörte zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz. Einer seiner Kunden war Mario Branse aus Syrau.
Ein Barbierstudio mit Friseur Martin „Doc Snyder“ Schneider aus Plauen (rechts) gehörte zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz. Einer seiner Kunden war Mario Branse aus Syrau. Bild: Christian Schubert
Das Vokal-Duo „Die Traminer“ sang zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz traditionelle Weihnachtslieder.
Das Vokal-Duo „Die Traminer“ sang zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz traditionelle Weihnachtslieder. Bild: Christian Schubert
Thomas Kühn aus Hainichen stellte zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz Otto von Bismarck dar.
Thomas Kühn aus Hainichen stellte zur historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz Otto von Bismarck dar. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
„Grandios, was hier geleistet wurde“: Historische Schlossweihnacht im Vogtland erntet viel Lob
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weihnachten wie zur Gründerzeit – darauf haben sich am Wochenende zahlreiche Besucher auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz eingelassen. Wie der etwas andere Weihnachtsmarkt ankam und was Schausteller und Besucher sagten.

Das vierte Adventswochenende auf Schloss Voigtsberg stand ganz im Zeichen der historischen Schlossweihnacht. Gäste konnten das Weihnachtsfest erleben, wie es zur Gründerzeit gewesen sein soll. Die Besucher erwartete kein Weihnachtsmarkt im herkömmlichen Sinne, vielmehr standen die Besinnlichkeit und Festlichkeit der Feiertage zur Gründerzeit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:15 Uhr
2 min.
So sind die Schwimmbäder und Saunen in Chemnitz über die Feiertage geöffnet
Der Wellnessbereich im Feel Good Club hat an Heiligabend von 9:30 bis 16:30 offen.
Die Feiertage sind geprägt von Familienfeiern und üppigen Festessen. Wer zwischendurch Bewegung sucht oder in der Sauna entspannen möchte, findet hier die Öffnungszeiten einiger Chemnitzer Bäder.
Laetitia Feddersen
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
17:30 Uhr
4 min.
Schlossweihnacht in Oelsnitz: Nostalgie und Neues
Die Dampfeisenbahn ist eine der Attraktionen der Historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz.
Der Advent wie in der Gründerzeit auf Schloss Voigtsberg ist alles andere als ein Weihnachtsmarkt im herkömmlichen Sinne. Daniel Petri von der Oelsnitzer Kultur GmbH erklärt, was Besucher erwartet.
Ronny Hager
19:00 Uhr
4 min.
Diese Weihnachtsmärkte locken im Vogtland am vierten Adventswochenende: Wo vier Schlösser und ein Fachwerkhof besondere Kulisse bieten
So stimmungsvoll geht es zur Historischen Schlossweihnacht auf Schloss Voigtsberg zu. Die Aufnahme stammt von 2022.
Würzwein, Oblaten, Baumstriezel und „gezupfte Sau“ stehen auf der Speisekarte der „Historischen Schlossweihnacht“ Oelsnitz. In Plauen sind am Sonntag Geschäfte geöffnet. Reichenbach feiert Sternenweihnacht. Eine Auswahl aus den Angeboten.
Uwe Selbmann
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
Mehr Artikel