Großbrand in Oelsnitz: Das hat das Feuer verursacht

Die Polizei äußert sich zur Brandursache beim Autohandel Pary am 3. Mai aus. Die Oberschule Oelsnitz organisiert unterdessen am 23. Mai ein Benefizkonzert für die betroffene Familie Al Najjar.

Der Großbrand am 3. Mai in Oelsnitz ist durch einen technischen Defekt verursacht worden. Das teilte Polizeisprecher Enrico Liebold auf Anfrage der „Freien Presse“ mit. Nach seinen Worten gab es technische Probleme an einer Elektroeinrichtung, ein Kabel sei überlastet gewesen – Auslöser des Feuers beim Autohandel Pary mit der völligen...