Großer Wunsch erfüllt: Triebel hat Mini-Sporthalle

Oberes Vogtland
Viele Jahre war darüber diskutiert worden: Nach gut anderthalb Jahren Bauzeit ist der Mehrzweck-Anbau am Kulturhaus übergeben worden. Wer ihn künftig nutzt und was es am Gebäude Überraschendes gibt.
Es fängt schon mit dem Namen an. Wie heißt denn nun Triebels neueste Errungenschaft? Mehrzweckgebäude? Anbau an den Kultursaal? Sportzentrum? Planer Harald Radüchel aus Ellefeld sah es zur Übergabe pragmatisch und erinnerte zugleich, dass die Gemeinde einst viel größere Pläne hatte. „Schade, es ist ein bissel kleiner, als es sein sollte....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.