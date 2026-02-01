MENÜ
Internationale Gesangssolisten begeisterten beim Gedenkkonzert von Giuseppe Verdi.
Internationale Gesangssolisten begeisterten beim Gedenkkonzert von Giuseppe Verdi. Bild: Chrisitan Schubert
Internationale Gesangssolisten begeisterten beim Gedenkkonzert von Giuseppe Verdi.
Internationale Gesangssolisten begeisterten beim Gedenkkonzert von Giuseppe Verdi. Bild: Chrisitan Schubert
Oberes Vogtland
Großes Konzertensemble begeistert mit opulentem Verdi-Werk in Bad Elster
Von Christian Schubert
Am Freitag wurde dem 125. Todestag von Giuseppe Verdi mit einem Konzert im König-Albert-Theater gedacht. Die Begeisterung war groß. Ehrengast war Sachsens Finanzminister Christian Piwarz.

Es ist schon manchmal erstaunlich, was ein Orchester-Ensemble im Stande ist zu leisten, wenn die Musiker eigentlich nicht regelmäßig gemeinsam musizieren. Beim Gedenkkonzert anlässlich des 125. Todestages des italienischen Komponisten Giuseppe Verdi im König-Albert-Theater in Bad Elster wurde das am Freitagabend besonders deutlich.
