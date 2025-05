Grünes Paradies kommt im Vogtland unter den Hammer

Bei einer Auktion werden demnächst ein Haus in Grünbach, Wohnungen in Markneukirchen und ein Grundstück am Vogtlandsee versteigert.

Ein 2400 Quadratmeter großes Flurstück in Jägersgrün kommt am 27. Mai in Dresden bei der Sächsischen Grundstücksauktion unter den Hammer. Die Adresse ist dabei wegweisend: Zum Vogtlandsee.