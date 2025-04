Gymnasiasten aus dem Vogtland bei Gründerwettbewerb unter den besten Teilnehmern Deutschlands

Schülerwettbewerb „Jugend gründet“: Drei Schüler vom Sport-Campus in Klingenthal dürfen eine von ihnen entwickelte Lern-App einer Jury in Berlin vorstellen.

Lucas Wirth, Ben Möckel und Sebastian Hennig vom Sportcampus in Klingenthal haben mit ihrer Geschäftsidee „Study-Intelligence“ im Schülerwettbewerb „Jugend gründet“ überzeugt, wie die Veranstalter mitteilten. Am 27. März präsentieren die Schüler ihre KI-gestützte Lern-App beim sogenannten Pitch Event in Berlin. Die App erstellt...