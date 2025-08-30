Haare kuschlig? Quartett in Oelsnitz kennt den Kniff

Seit zehn Jahren wird in der Hairlounge mit der „heißen Schere“ frisiert. Woher die Kundschaft mit der weitesten Anreise kommt - und welche Frage immer wieder gestellt wird.

Es ist ein Risiko, das Quartett des Oelsnitzer Friseursalons Hairlounge zusammen mit flauschigen Alpakas abzubilden. Nicht, dass einer auf die Idee kommt, das Pony-Schneiden tierisch ernst zu nehmen... Auch wenn Alpakas alles andere als Kuscheltiere sind: Mit schönem Haar halten es Friseurmeisterin Jessica Mahn und ihre Mitarbeiterinnen...