Haben die Bürger von Bad Elster zu wenig Interesse für die Kurort-Ehe?

Bei geplanten Bürgerentscheiden über eine freiwillige Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster müssen 25 Prozent der Wahlberechtigten abstimmen. Eine hohe Hürde, glaubt ein Kommunalpolitik-Urgestein.

Eine Wahlbeteiligung von 25 Prozent: Die zu erreichen, gilt oft als Klacks. Doch Otto Fischer, langjähriger CDU-Gemeinderat in Bad Brambach, warnt: 25 Prozent sind zwingend nötig, damit Bürgerentscheide zur freiwilligen Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster gültig sind. Dies zu schaffen – für Fischer längst nicht ausgemacht.