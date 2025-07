„Hart für die Eltern“: Adorfer müssen für ihre Kinder tiefer in die Tasche greifen

Sowohl für die Kindertagesstätten als auch die Städtische Musikschule müssen Eltern ab sofort wesentlich mehr anteilig bezahlen. Für die Stadt selbst wird es ebenso erheblich teurer.

Für Eltern in Adorf und Umgebung wird es immer teurer, ihre Kinder in einer Kita betreuen oder in der Städtischen Musikschule unterrichten zu lassen. Der Stadtrat hat beschlossen, dass die anteiligen Elternbeiträge steigen. Während es für Krippe, Kindergarten und Hort zehn Euro im Monat sind, fällt der Aufschlag für Musikschüler deutlich...