Herzinfarkt vermeiden: Klinik im Vogtland gibt Tipps

Den jährlichen Herztag veranstaltet die Brunnenbergklinik in Bad Elster am Samstag. Thema diesmal: „Gesunde Gefäße – Gesundes Herz - den Herzinfarkt vermeiden“. Von 9 bis 13 Uhr geht es im Veranstaltungsraum der Klinik, Endersstraße 5, um folgende Themen: Alles, was Sie über Cholesterin wissen sollten! Welche Rolle spielt der Blutdruck?...