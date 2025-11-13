Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Um die Herzgesundheit geht es am Samstag in Bad Elster.
Um die Herzgesundheit geht es am Samstag in Bad Elster.
Oberes Vogtland
Herzinfarkt vermeiden: Klinik im Vogtland gibt Tipps
Redakteur
Von Tino Beyer
Die Brunnenbergklinik in Bad Elster veranstaltet am Samstag einen Herztag. Um diese Inhalte geht es.

Den jährlichen Herztag veranstaltet die Brunnenbergklinik in Bad Elster am Samstag. Thema diesmal: „Gesunde Gefäße – Gesundes Herz - den Herzinfarkt vermeiden“. Von 9 bis 13 Uhr geht es im Veranstaltungsraum der Klinik, Endersstraße 5, um folgende Themen: Alles, was Sie über Cholesterin wissen sollten! Welche Rolle spielt der Blutdruck?...
