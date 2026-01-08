MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im König-Albert-Theater Bad Elster ist am Freitag zum Musical Anatevka eingeladen. „Der Nussknacker“ (Samstag) ist ausverkauft, Sonntag gastiert das Prager Schwarzlichttheater.
Im König-Albert-Theater Bad Elster ist am Freitag zum Musical Anatevka eingeladen. „Der Nussknacker“ (Samstag) ist ausverkauft, Sonntag gastiert das Prager Schwarzlichttheater. Bild: Christian Schubert
Der Aussichtsturm in Remtengrün wird am Samstag zum 5. Finkenburger Tipfl-Ohmd letztmals in dieser Winterzeit angestrahlt.
Der Aussichtsturm in Remtengrün wird am Samstag zum 5. Finkenburger Tipfl-Ohmd letztmals in dieser Winterzeit angestrahlt. Bild: Johannes Schmidt
Im Vogtländischen Freilichtmuseum Landwüst öffnet am Samstag die Sonderausstellung „Kunst in Schokolade für den Kopf“.
Im Vogtländischen Freilichtmuseum Landwüst öffnet am Samstag die Sonderausstellung „Kunst in Schokolade für den Kopf“. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Im König-Albert-Theater Bad Elster ist am Freitag zum Musical Anatevka eingeladen. „Der Nussknacker“ (Samstag) ist ausverkauft, Sonntag gastiert das Prager Schwarzlichttheater.
Im König-Albert-Theater Bad Elster ist am Freitag zum Musical Anatevka eingeladen. „Der Nussknacker“ (Samstag) ist ausverkauft, Sonntag gastiert das Prager Schwarzlichttheater. Bild: Christian Schubert
Der Aussichtsturm in Remtengrün wird am Samstag zum 5. Finkenburger Tipfl-Ohmd letztmals in dieser Winterzeit angestrahlt.
Der Aussichtsturm in Remtengrün wird am Samstag zum 5. Finkenburger Tipfl-Ohmd letztmals in dieser Winterzeit angestrahlt. Bild: Johannes Schmidt
Im Vogtländischen Freilichtmuseum Landwüst öffnet am Samstag die Sonderausstellung „Kunst in Schokolade für den Kopf“.
Im Vogtländischen Freilichtmuseum Landwüst öffnet am Samstag die Sonderausstellung „Kunst in Schokolade für den Kopf“. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Hier ist am Wochenende im Oberen Vogtland etwas los
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Theater Bad Elster sind „Anatevka“ und das Prager Schwarzlichttheater zu erleben, in Markneukirchen gibt’s Filmmusik, im Freilichtmuseum Landwüst die Ausstellung „Kunst in Schokolade für den Kopf“.

Nur noch Restkarten: Auf das Neujahrskonzert des Sinfonieorchesters Markneukirchen am Samstag, 19 Uhr in der Musikhalle gab es diesmal einen besonders großen Andrang. Für das Programm „Cinemagic - Sinfonische Filmmomente“ (Leitung Matthias Spindler, Moderation Martin Voigt) gibt es nur noch wenige Restkarten. Sie können bis Freitag, 12 Uhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
08.01.2026
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland: Kult-Band Engerling in Plauen, Kurzfilmtag und erste Knutfeste
1975 ist die Bluesrockband Engerling in Ost-Berlin gegründet worden. Nun gastiert die Kult-Band im Plauener Malzhaus.
Die legendäre Band Engerling feiert ein halbes Jahrhundert auf der Bühne – und kommt jetzt nach Plauen. In Reichenbach locken Kurzfilme für Kinder und Familien. Außerdem starten die ersten Knutfeste.
Florian Wunderlich
16:26 Uhr
4 min.
Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen
Landwirte befürchten unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika.
Traktoren rollen an Autobahn-Auffahrten, Paris erlebt erneut Bauern-Blockaden: Warum der Streit um das Mercosur-Abkommen nicht abebbt.
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
16:30 Uhr
1 min.
Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung
Das Burgstädter Gymnasium schickt seine Schüler wegen Glatteisgefahr ins Homeoffice.
Schnee, Regen und Eis sollen laut Wetterprognosen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Das hat auch Folgen für Schüler und Unterricht.
Uwe Rechtenbach
06.01.2026
1 min.
„Freie Presse“ verlost Karten für Gastspiel von Prager Schwarzlichttheater in Bad Elster
„Freie Presse“ verlost Freikarten für das Prager Schwarzlichttheater am 11. Januar.
Das berühmte Prager Schwarzlichttheater gastiert am kommenden Sonntag, 11. Januar, mit „Antología – Das Beste“ im König-Albert-Theater Bad Elster.
Ronny Hager
Mehr Artikel