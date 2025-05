Hier lauern Sperrungen: Jetzt ist Hochsaison für Straßenbaustellen im Oberen Vogtland

Dieser Montag hat es in sich: Gleich auf vier neue Straßenbaustellen mit Sperrungen müssen sich Autofahrer einstellen. Zudem wird in Bad Elster ein Parkplatz gebaut. „Freie Presse“ gibt einen Überblick.

Adorf/B 283: Baustelle auf der B 283 in Adorf: Am Montag haben die Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B 283 in Adorf begonnen. Zwischen der Werkszufahrt Naue und der Kreuzung mit der B 92 wird die Fahrbahn auf rund 200 Metern gefräst und neu asphaltiert. Zudem wird die Markierung erneuert. Die Arbeiten sollen binnen zwei Wochen, also bis zum...