Hier sind die Störche zurück: Große Freude bei Naturfreunden im Vogtland

Im Oelsnitzer Stadtteil Untermarxgrün hat sich wieder ein Paar angesiedelt. Dass der neue Nistplatz nahe der Feuerwache angenommen wurde, freut viele.

Oelsnitz ist wieder eine Heimat für Störche - genauer gesagt, das Gelände der Feuerwache im Stadtteil Untermarxgrün. Auf einem bereitgestellten Nest hat sich ein Storchenpaar angesiedelt - sehr zur Freude von (rechtes Foto von links) Berthold Löckelt (Vorsitzender Nabu-Regionalverband Vogtland), Jens Schwab (Leiter FFw Untermarxgrün),... Oelsnitz ist wieder eine Heimat für Störche - genauer gesagt, das Gelände der Feuerwache im Stadtteil Untermarxgrün. Auf einem bereitgestellten Nest hat sich ein Storchenpaar angesiedelt - sehr zur Freude von (rechtes Foto von links) Berthold Löckelt (Vorsitzender Nabu-Regionalverband Vogtland), Jens Schwab (Leiter FFw Untermarxgrün),...