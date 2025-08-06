Hier sind die Störche zurück: Große Freude bei Naturfreunden im Vogtland

Oberes Vogtland
Im Oelsnitzer Stadtteil Untermarxgrün hat sich wieder ein Paar angesiedelt. Dass der neue Nistplatz nahe der Feuerwache angenommen wurde, freut viele.
Oelsnitz ist wieder eine Heimat für Störche - genauer gesagt, das Gelände der Feuerwache im Stadtteil Untermarxgrün. Auf einem bereitgestellten Nest hat sich ein Storchenpaar angesiedelt - sehr zur Freude von (rechtes Foto von links) Berthold Löckelt (Vorsitzender Nabu-Regionalverband Vogtland), Jens Schwab (Leiter FFw Untermarxgrün),...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.