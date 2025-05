Hier spielt die Musik: Der ultimative Überblick für den Männertag im Oberen Vogtland

Ob ganz in Familie oder in der Männerrunde: Ausflüglern bieten sich für eine Rast am Feiertag jede Menge Möglichkeiten. Was ist wo zu erleben? „Freie Presse“ hat Tipps und Infos.

Adorf: In der Gartensparte Deutsche Reichsbahn an der Talstraße wird sich von 10 bis 20 Uhr im Biergarten über Besuch gefreut. Es gibt auch Kaffee und Kuchen.