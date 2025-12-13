MENÜ
Simon Steudemann verzaubert Klingenthal mit seinem Weihnachtshaus.
Simon Steudemann verzaubert Klingenthal mit seinem Weihnachtshaus. Bild: Eckhard Sommer
Ein farbenprächtiges Bild bietet sich in der Abenddämmerung.
Ein farbenprächtiges Bild bietet sich in der Abenddämmerung. Bild: Eckhard Sommer
Verstärkt wird das Farbspektakel mit Weihnachtsliedern.
Verstärkt wird das Farbspektakel mit Weihnachtsliedern. Bild: Eckhard Sommer
Das Werk eines Einzelnen zur Freude der Gemeinschaft.
Das Werk eines Einzelnen zur Freude der Gemeinschaft. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Hier steht das wohl verrückteste Weihnachtshaus des Vogtlands
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn die Abenddämmerung einsetzt, bietet sich im Klingenthaler Ortsteil Sachsenberg ein spektakuläres Bild. Simon Steudemann hat sein Wohnhaus mit fast 11.000 Lichtern in eine farbenprächtige Weihnachtswelt verwandelt. Hinter der Fassade steckt Hightech.

Wer in diesen Tagen in der Abenddämmerung von Klingenthal in Richtung Mühlleithen fährt, muss besonders Obacht geben, um nicht in den Gegenverkehr zu kommen. Was der Grund dafür ist? Der Ortsteil Sachsenberg erstrahlt in hellem Licht, was unweigerlich zum Hinsehen zwingt. Konkret: ein Haus in der Robert-Koch-Straße. Es ist das Haus von Simon...
