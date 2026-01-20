MENÜ
Quartiersmanagerin Silke Böhm vom DRK Oelsnitz offeriert ab Februar ein neues Angebot.
Quartiersmanagerin Silke Böhm vom DRK Oelsnitz offeriert ab Februar ein neues Angebot. Bild: R. Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Hilfe für Ältere: DRK Oelsnitz startet neues Angebot
Redakteur
Von Ronny Hager
Das beim Sozialträger angesiedelte Quartiersmanagement erweitert sein Spektrum ab Februar auch auf Alltagsbegleitung. Worum es dabei geht und an wen sich dies richtet.

In Oelsnitz gibt es ab Februar ein neues Angebot für Ältere. Das Quartiersbüro des DRK-Kreisverbands Oelsnitz offeriert künftig auch Alltagsbegleitung. Dabei geht es darum, Menschen ab 60 Jahren ohne Pflegegrad zu unterstützen. Ziel ist, dass die Älteren in ihren gewohnten vier Räumen bleiben können – und durch soziale Kontakte sowie...
