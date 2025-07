Historisches Gartenhäuschen wird zum Schmuckstück für Freilichtmuseum im Vogtland

Das Gartenhäuschen im Freilichtmuseum Eubabrunn hat Besuch bekommen - von Christine Hackl, die mit ihrem Siegfried das über 100 Jahre alte Gebäude dem Museum schenkte.

Aus der Ferne hat Christine Hackl das Gartenhäuschen schon gesehen, stand sogar davor, wenn sie an der Bergwanderung teilnahm. Aber so nahe ist sie ihm noch nie gewesen wie an diesem Tag. Strahlend blauer Himmel, Vögel zwitschern, ein paar Steinwürfe entfernt blöken Schafe. Ein herrliches Gartenwetter. Christine Hackl geht vom Freilichtmuseum...