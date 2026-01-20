Historisches Gebäude in Bad Elster: Schlusspunkt in Debatte um Fassadengestaltung

Fensterläden oder nicht? In dieser Frage haben der Bauherr der Alten Post und die Stadtverwaltung Bad Elster lange diskutiert. Jetzt wurde eine Entscheidung getroffen.

Bei der Sanierung des historischen Postgebäudes in Bad Elster darf die Bauherren-Familie Knopp auf die Anbringung von Fensterläden an den Dachgauben in der Westansicht verzichten. Das hat der Technische Ausschuss des Stadtrates einstimmig entschieden. Er folgte damit einer finalen Argumentation des Eigentümers, wonach das Gebäude bei seiner... Bei der Sanierung des historischen Postgebäudes in Bad Elster darf die Bauherren-Familie Knopp auf die Anbringung von Fensterläden an den Dachgauben in der Westansicht verzichten. Das hat der Technische Ausschuss des Stadtrates einstimmig entschieden. Er folgte damit einer finalen Argumentation des Eigentümers, wonach das Gebäude bei seiner...