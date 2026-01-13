MENÜ
Der Elster-Entlastungsarm in Oelsnitz ist zugewachsen, bemängelt Björn Fläschendräger.
Der Elster-Entlastungsarm in Oelsnitz ist zugewachsen, bemängelt Björn Fläschendräger.
Oberes Vogtland
Hochwasserschutz in Oelsnitz: Freistaat-Behörde stellt Arbeiten in Aussicht
Von Daniela Hommel-Kreißl
Nach wiederkehrender Kritik von FOB-Stadtrat Björn Fläschendräger will die Landestalsperrenverwaltung den zugewachsenen Entlastungsarm der Weißen Elster in Oelsnitz in diesem oder nächsten Jahr in Schuss bringen.

„Es waren tolle Projekte, die zur Verbesserung des Hochwasserschutzes nach dem letzten großen Hochwasser an der Weißen Elster in Nähe des Oelsnitzer Rodelhanges umgesetzt wurden“, sagt Björn Fläschendräger. Mittlerweile hat der FOB-Stadtrat jedoch Bedenken, ob die geschaffenen Schutzmaßnahmen heute auch noch so wirken wie geplant. Denn...
