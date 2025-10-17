Holzeinschlag: Wanderwege zeitweise gesperrt

Der Sachsenforst fällt Bäume am Klingenthaler Mittelberg und im Bereich des Floßgrabens. Deshalb sind zeitweise Wanderwege gesperrt.

Im Landwaldrevier Klingenthal sind im Bereich Mittelberg/Floßgraben bis Ende Oktober verschiedentlich Wege gesperrt. Darüber informiert Paul Pietrock vom Forstbezirk Adorf. Grund für die Sperrung seien planmäßige Waldumbau- und -pflegemaßnahmen, heißt es.