Hotel im Vogtland für Preis nominiert: Was hier vorbildlich läuft

Ein Familienunternehmen aus Bad Elster ist für den Preis Sächsischer Meilenstein nominiert. In der Kategorie familieninterne Nachfolge gehört die Hotel-Pension „Vier Jahreszeiten“ zu den Finalisten, wie am Freitag informiert wurde. Lisa Vollmer hat das Traditionshaus im Kurort von ihren Eltern Heidi und Joachim Borsutzky übernommen. Die...