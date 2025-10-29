Hühner-Projekt begeistert Oelsnitzer Kindergartenkinder

Oberes Vogtland
Die Kinder der Kita Am Stadion umsorgten für mehrere Wochen zwei Hühner und einen Hahn. Ein Projekt, bei dem viel Wissen vermittelt wurde.
Informativ, praxisnah und mit viel Hingabe: So verlief seit September ein Projekt mit zwei Seidenhühnern und einem Hahn in der Kita Am Stadion in Oelsnitz. Den Kindern wurde der Umgang und die damit einhergehende Verantwortung für die Tiere beigebracht. Sie mussten für die Tiere weitestgehend selbst sorgen. Dabei galt es bestimmte Regeln zu...
