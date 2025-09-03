Hundesteuer: Gemeinde im Vogtland schafft Regel aus D-Mark-Zeiten ab

Oberes Vogtland
Ein Vierteljahrhundert galt der bisherige Steuersatz in Bad Brambach. Ab 2026 wird es deutlich teurer. Der Ratsbeschluss geht dabei über den Vorschlag der Verwaltung hinaus. Das ist der Grund dafür.
In Bad Brambach und seinen Ortsteilen gilt ab 2026 eine höhere Hundesteuer. Sie liegt für den ersten Hund bei 40 Euro, für den zweiten und jeden weiteren Hund bei 80 Euro. Für Hunderassen, die in Sachsen als gefährlich eingestuft werden, gilt der dreifache Satz - 120 beziehungsweise 240 Euro. Die neuen Abgaben hat der Gemeinderat mehrheitlich...
