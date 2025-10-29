„Ich war den ganzen Sonnabend vor Ort“: Fake News über Klingenthals Stadtchefin

Der Sommer-Grand-Prix und die Anwesenheit der Oberbürgermeisterin wurden am Wochenende zum Politikum. Auch fehlenden Fahnen und ein wackliger Zuschuss der Stadt sorgten für Unmut.

Ist der Stadt Klingenthal der Sommer-Grand-Prix egal? Diese Schlussfolgerung zogen Kommentatoren in den sozialen Netzwerken, weil zum Sportereignis am Wochenende keine Fahnen aus den Teilnehmerländern der Athleten in der Stadt aufgehängt waren - anders als in früheren Jahren. Auch an Facebook-Nachrichten über das angebliche Fehlen von...