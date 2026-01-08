MENÜ
Sommer wie Winter: Wanderführerin Dolores Weck aus Muldenhammer ist oft in der Natur unterwegs - in dieser Jahreszeit am liebsten auf Skiern.
Sommer wie Winter: Wanderführerin Dolores Weck aus Muldenhammer ist oft in der Natur unterwegs - in dieser Jahreszeit am liebsten auf Skiern. Bild: Jens-Herbert Weck
Unverkennbar ist die Wolfsspur auf dem wenigen Schnee, der den zugefrorenen Teich in Morgenröthe bedeckt, sagt ein Jäger.
Unverkennbar ist die Wolfsspur auf dem wenigen Schnee, der den zugefrorenen Teich in Morgenröthe bedeckt, sagt ein Jäger. Bild: Jens-Herbert Weck
Insgesamt fünf Wölfe gibt es im Vogtland - ein Paar und drei Jungtiere.
Insgesamt fünf Wölfe gibt es im Vogtland - ein Paar und drei Jungtiere. Bild: Matthias Hiekel/lsn
Oberes Vogtland
„Ich war völlig geplättet“: Vogtländerin beobachtet Wölfe vorm Wohnzimmerfenster
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dolores Weck aus Morgenröthe-Rautenkranz traute am Mittwoch ihren Augen kaum: Zwei Jungwölfe streiften am helllichten Tag durch den Ort. Spuren im Schnee verraten, wo die Tiere unterwegs sind.

„Ich war völlig geplättet, als ich die Wölfe in unserem Dorf gesehen habe“, sagt Dolores Weck. Auch einen Tag später, während des Gesprächs mit Freie Presse, ist die Frau noch sichtlich bewegt. Dabei hat die renommierte Wanderführerin bei ihren Touren durch Wald und Flur schon viel erlebt, oft Tiere beobachtet. In ihrem Heimatort, im...
Mehr Artikel