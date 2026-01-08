„Ich war völlig geplättet“: Vogtländerin beobachtet Wölfe vorm Wohnzimmerfenster

Dolores Weck aus Morgenröthe-Rautenkranz traute am Mittwoch ihren Augen kaum: Zwei Jungwölfe streiften am helllichten Tag durch den Ort. Spuren im Schnee verraten, wo die Tiere unterwegs sind.

„Ich war völlig geplättet, als ich die Wölfe in unserem Dorf gesehen habe“, sagt Dolores Weck. Auch einen Tag später, während des Gesprächs mit Freie Presse, ist die Frau noch sichtlich bewegt. Dabei hat die renommierte Wanderführerin bei ihren Touren durch Wald und Flur schon viel erlebt, oft Tiere beobachtet. In ihrem Heimatort, im...