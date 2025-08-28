Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bademeister Klaus Krupke geht in den Ruhestand. 30 Jahre war er im Oelsnitzer Freibad tätig.
Bademeister Klaus Krupke geht in den Ruhestand. 30 Jahre war er im Oelsnitzer Freibad tätig. Bild: Christian Schubert
Bademeister Klaus Krupke geht in den Ruhestand. 30 Jahre war er im Oelsnitzer Freibad tätig.
Bademeister Klaus Krupke geht in den Ruhestand. 30 Jahre war er im Oelsnitzer Freibad tätig. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Im Bad hat er sogar seine Frau kennengelernt: Bademeister aus dem Vogland sagt Tschüss
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Klaus Krupke geht in Rente: Seit 1995 hat er für Sicherheit im Oelsnitzer Freibad Elstergarten gesorgt. Was der ehemalige Teppichweber hier erlebt hat und wer sein Nachfolger ist.

Nachdenklich sitzt Klaus Krupke beim Gespräch mit „Freie Presse“ auf einer Bank im Oelsnitzer Freibad Elstergarten, wenn er über seine Vergangenheit spricht. Ihm wird klar, was ihm in Zukunft fehlen wird, wenn er offiziell im Dezember in den Ruhestand geht. „Es sind die Badegäste, das Umfeld und die Arbeit als solche“, sagt er.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.05.2025
2 min.
Oelsnitzer Freibad öffnet mit 21 Grad Wassertemperatur
Das Oelsnitzer Freibad Elstergarten ist beheizt. Deshalb ist das Wasser bereits angenehm warm.
Als erstes Freibad im Vogtland ist das Oelsnitzer Freibad Elstergarten am Freitag in die Saison gestartet.
Tino Beyer
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
24.08.2025
3 min.
Oelsnitzer Duathlon: Der älteste Starter läuft für sein Wirtshaus – und erntet als Letzter den größten Applaus
Norbert Gräßel aus Rehau (links), der älteste Teilnehmer, wird beim Zieleinlauf gefeiert.
Die 21. Auflage des Wettbewerbs lockte am Sonntagvormittag allerdings nur 37 Starter ins Freibad Elstergarten. Erstmals lief die Veranstaltung unter der Regie eines neuen Ausrichtertrios ab.
Thomas Gräf
Mehr Artikel