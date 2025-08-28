Im Bad hat er sogar seine Frau kennengelernt: Bademeister aus dem Vogland sagt Tschüss

Klaus Krupke geht in Rente: Seit 1995 hat er für Sicherheit im Oelsnitzer Freibad Elstergarten gesorgt. Was der ehemalige Teppichweber hier erlebt hat und wer sein Nachfolger ist.

Nachdenklich sitzt Klaus Krupke beim Gespräch mit „Freie Presse“ auf einer Bank im Oelsnitzer Freibad Elstergarten, wenn er über seine Vergangenheit spricht. Ihm wird klar, was ihm in Zukunft fehlen wird, wenn er offiziell im Dezember in den Ruhestand geht. „Es sind die Badegäste, das Umfeld und die Arbeit als solche“, sagt er.