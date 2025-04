Immer wieder Schmierereien in Oelsnitz: Zoephelsches Haus und zwei Turnhallen beschädigt

Die Polizei meldet drei Sachbeschädigungen durch Schmierereien in Oelsnitz.

Schmierereien an Gebäuden sind ein immer wiederkehrendes Problem in Oelsnitz: Jetzt wurden auch drei städtische Gebäude beschädigt. Über die Osterfeiertage wurde das Zoephelsche Haus beschmiert, wie die Polizei am Mittwoch informierte. Unbekannte beschmierten das unter Denkmalschutz stehende Gebäude an der Grabenstraße mit oranger Farbe....