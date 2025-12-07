Impressionen vom zweiten Adventswochenende aus Oelsnitz, Klingenthal und Markneukirchen

Fanny Dotzauer (links) aus dem Oelsnitzer Ortsteil Lauterbach und Nele Vorkheim aus Eichigt gehörten zu den vielen Besuchern auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz. Bild: Christian Schubert

Ein Musik- und Mitmachtheater für Kinder mit Vivienne Leis und Tino Taubert als Märchen-Omi und Räuchermännchen sorgte auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz bei Kindern und Familien für gute Laune. Bild: Christian Schubert

Der Weihnachtsmann verteilte auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz an die Kinder Süßigkeiten. Bild: Christian Schubert

Marco Steglich, Jana Kurth-Steglich, Mina Steglich und Martina und Jürgen Steglich (von links) aus Falkenstein gehörten zu den Besuchern auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz. Bild: Christian Schubert

Madlen Sörgel verkaufte auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz wie am Fließband Glühwein und Kinderpunsch - hier an Tobias Roth und seine Tochter Frida Roth. Bild: Christian Schubert

Klingenthal stand am Wochenende ganz im Zeichen des Bornkinnelmarktes. Sonja Lerchner (rechts) und Lisa Schneider boten unter anderem Spezialitäten der Stadt an: Schanzenkaffee und Klingenthaler Socken. Bild: Eckhard Sommer

Ein Kinderkarussell durfte auf dem Klingenthaler Markt natürlich nicht fehlen. Bild: Eckhard Sommer

Am Samstag traten Mädchen und Jungen vom „Kinderhaus Sonnenschein“ mit einem kleinen Programm auf dem Klingenthaler Bornkinnelmarkt auf. Bild: Eckhard Sommer

Mit einem Weihnachtskonzert in der Musikhalle stimmten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Markneukirchen am Freitag das Publikum auf die Festtage ein. Im Foto: die Bläserklasse 6/7. Bild: Eckhard Sommer

Auch Solisten wie Robert Morgenstern zeigten beim Weihnachtskonzert des Gymnasiums Markneukirchen ihr Können. Bild: Eckhard Sommer

Blick auf den Innenhof des Museums in Markneukirchen. Dort fand der Weihnachtsmarkt statt. Bild: Johannes Schmidt

Lenny Dechnik hatte einen Stand mit seiner Kettensägekunst auf dem Weihnachtsmarkt in Markneukirchen. Bild: Johannes Schmidt