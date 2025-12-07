Impressionen vom zweiten Adventswochenende aus Oelsnitz, Klingenthal und Markneukirchen

Oberes Vogtland
Die Weihnachtsmärkte zogen am Wochenende viele Besucher an - unter anderem in Oelsnitz, Klingenthal und Markneukirchen. In der Musikstadt begeisterte zudem das Gymnasium mit zwei Weihnachtskonzerten.
Lächelnde Gesichter allerorten: Das zweite Adventswochenende hat im Oberen Vogtland einmal mehr viele Menschen auf die Weihnachtsmärkte gezogen.
