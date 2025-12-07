Impressionen vom zweiten Adventswochenende aus Oelsnitz, Klingenthal und Markneukirchen

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fanny Dotzauer (links) aus dem Oelsnitzer Ortsteil Lauterbach und Nele Vorkheim aus Eichigt gehörten zu den vielen Besuchern auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz.
Fanny Dotzauer (links) aus dem Oelsnitzer Ortsteil Lauterbach und Nele Vorkheim aus Eichigt gehörten zu den vielen Besuchern auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz. Bild: Christian Schubert
Ein Musik- und Mitmachtheater für Kinder mit Vivienne Leis und Tino Taubert als Märchen-Omi und Räuchermännchen sorgte auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz bei Kindern und Familien für gute Laune.
Ein Musik- und Mitmachtheater für Kinder mit Vivienne Leis und Tino Taubert als Märchen-Omi und Räuchermännchen sorgte auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz bei Kindern und Familien für gute Laune. Bild: Christian Schubert
Der Weihnachtsmann verteilte auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz an die Kinder Süßigkeiten.
Der Weihnachtsmann verteilte auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz an die Kinder Süßigkeiten. Bild: Christian Schubert
Marco Steglich, Jana Kurth-Steglich, Mina Steglich und Martina und Jürgen Steglich (von links) aus Falkenstein gehörten zu den Besuchern auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz.
Marco Steglich, Jana Kurth-Steglich, Mina Steglich und Martina und Jürgen Steglich (von links) aus Falkenstein gehörten zu den Besuchern auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz. Bild: Christian Schubert
Madlen Sörgel verkaufte auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz wie am Fließband Glühwein und Kinderpunsch - hier an Tobias Roth und seine Tochter Frida Roth.
Madlen Sörgel verkaufte auf dem Weihnachtsmarkt in Oelsnitz wie am Fließband Glühwein und Kinderpunsch - hier an Tobias Roth und seine Tochter Frida Roth. Bild: Christian Schubert
Klingenthal stand am Wochenende ganz im Zeichen des Bornkinnelmarktes. Sonja Lerchner (rechts) und Lisa Schneider boten unter anderem Spezialitäten der Stadt an: Schanzenkaffee und Klingenthaler Socken.
Klingenthal stand am Wochenende ganz im Zeichen des Bornkinnelmarktes. Sonja Lerchner (rechts) und Lisa Schneider boten unter anderem Spezialitäten der Stadt an: Schanzenkaffee und Klingenthaler Socken. Bild: Eckhard Sommer
Ein Kinderkarussell durfte auf dem Klingenthaler Markt natürlich nicht fehlen.
Ein Kinderkarussell durfte auf dem Klingenthaler Markt natürlich nicht fehlen. Bild: Eckhard Sommer
Am Samstag traten Mädchen und Jungen vom „Kinderhaus Sonnenschein“ mit einem kleinen Programm auf dem Klingenthaler Bornkinnelmarkt auf.
Am Samstag traten Mädchen und Jungen vom „Kinderhaus Sonnenschein“ mit einem kleinen Programm auf dem Klingenthaler Bornkinnelmarkt auf. Bild: Eckhard Sommer
Mit einem Weihnachtskonzert in der Musikhalle stimmten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Markneukirchen am Freitag das Publikum auf die Festtage ein. Im Foto: die Bläserklasse 6/7.
Mit einem Weihnachtskonzert in der Musikhalle stimmten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Markneukirchen am Freitag das Publikum auf die Festtage ein. Im Foto: die Bläserklasse 6/7. Bild: Eckhard Sommer
Auch Solisten wie Robert Morgenstern zeigten beim Weihnachtskonzert des Gymnasiums Markneukirchen ihr Können.
Auch Solisten wie Robert Morgenstern zeigten beim Weihnachtskonzert des Gymnasiums Markneukirchen ihr Können. Bild: Eckhard Sommer
Blick auf den Innenhof des Museums in Markneukirchen. Dort fand der Weihnachtsmarkt statt.
Blick auf den Innenhof des Museums in Markneukirchen. Dort fand der Weihnachtsmarkt statt. Bild: Johannes Schmidt
Lenny Dechnik hatte einen Stand mit seiner Kettensägekunst auf dem Weihnachtsmarkt in Markneukirchen.
Lenny Dechnik hatte einen Stand mit seiner Kettensägekunst auf dem Weihnachtsmarkt in Markneukirchen. Bild: Johannes Schmidt
Der Stollenanschnitt durch Bürgermeister Toni Meinel eröffnete den Markneukirchener Weihnachtsmarkt. Beim Verteilen half Josefine Grumbach (links). Musikalisch umrahmt wurde der Anschnitt durch den Posaunenchor.
Der Stollenanschnitt durch Bürgermeister Toni Meinel eröffnete den Markneukirchener Weihnachtsmarkt. Beim Verteilen half Josefine Grumbach (links). Musikalisch umrahmt wurde der Anschnitt durch den Posaunenchor. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Impressionen vom zweiten Adventswochenende aus Oelsnitz, Klingenthal und Markneukirchen
Von Christian Schubert, Eckhard Sommer
Die Weihnachtsmärkte zogen am Wochenende viele Besucher an - unter anderem in Oelsnitz, Klingenthal und Markneukirchen. In der Musikstadt begeisterte zudem das Gymnasium mit zwei Weihnachtskonzerten.

Lächelnde Gesichter allerorten: Das zweite Adventswochenende hat im Oberen Vogtland einmal mehr viele Menschen auf die Weihnachtsmärkte gezogen.
