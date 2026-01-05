MENÜ
Schauspieler Michael Trischan gastiert im Mai im Schloss Schönberg.
Schauspieler Michael Trischan gastiert im Mai im Schloss Schönberg. Bild: Johanna Thiele/Archiv
Schauspieler Michael Trischan gastiert im Mai im Schloss Schönberg. Bild: Johanna Thiele/Archiv
Schauspieler Michael Trischan gastiert im Mai im Schloss Schönberg. Bild: Johanna Thiele/Archiv
Oberes Vogtland
„In aller Freundschaft“: Fernsehstar tritt im Vogtland auf
Redakteur
Von Ronny Hager
Als Krankenpfleger Hans-Peter Brenner im ARD-Dauerbrenner „In aller Freundschaft“ wurde Michael Trischan (64) bekannt. Im Mai gastiert er auf Schloss Schönberg.

Er war einer der erklärten Publikumslieblinge in der ARD-Abendserie „In aller Freundschaft“: Fast 15 Jahre bis 2021 verkörperte Schauspieler Michael Trischan (64) den Krankenpfleger Hans-Peter Brenner. Nun kommt er ins Vogtland. Am 8. Mai, 18.30 Uhr tritt Trischan - der selbst gelernter Krankenpfleger ist - mit seinem Programm „Heiter und...
